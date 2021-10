OM : le message fort de Dimitri Payet sur les supporters

Le Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain aura accouché d'une souris (0-0). Dans un Orange Vélodrome en fusion avec 65 000 spectateurs, l'OM aura donc tenu tête à l'ogre parisien. Une belle performance collective des Olympiens qui n'a malheureusement pas été récompensée par une victoire. Interrogé quelques minutes après la rencontre, le capitaine marseillais Dimitri Payet a adressé un sacré message aux supporters phocéens.

Le principal protagoniste qui avait lancé un appel au calme en début de semaine, n'a pas forcément apprécié les multiples jets de projectiles sur les joueurs parisiens notamment lors des corners. À l'extérieur du stade, des incidents auraient également éclaté entre des fans olympiens et des CRS. Attristé par ces événements malheureux, le numéro dix a fustigé le comportement de certains individus coupables selon lui de mettre des bâtons dans les roues du club. L'ancien joueur de West Ham estime que ces jets de projectiles peuvent pénaliser l'OM sur le plan sportif.

« On remercie les supporters, cela a été un match animé, mais il y a encore eu des incidents, on avait pourtant le président et moi-même effectué des appels au calme cette semaine. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, il y a eu des supporters responsables, et d'autres moins, ils n'ont rien à faire là et on risque de perdre des points, c'est dommage, » peste Payet au micro de Prime Vidéo. Une intervention médiatique lourde de sens qui met en exergue l'inquiétude de Dimitri Payet sur le sujet. Pour rappel, l'Olympique de Marseille se trouve sur le coup d'un retrait d'un point avec sursis depuis les incidents qui ont émaillé la fin de match entre Angers et l'OM le 22 septembre dernier.