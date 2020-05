Liverpool : Steve Nicol encense Virgil van Dijk et allume Michael Ballack

Alors que les observateurs de la Premier League louent les qualités de défenseur de Virgil van Dijk, Michael Ballack justifiait dernièrement les bonnes prestations du Néerlandais par le manque d'attaquants de haut niveau en Angleterre. « Virgil van Dijk a beaucoup de chance de jouer à une époque où il n'y a pas Drogba, Lampard, Shearer, Henry, Rooney, van Persie, Tevez, Adebayor et Diego Costa en Premier League. Pas étonnant qu'ils pensent qu'il est le meilleur défenseur de la ligue. » Des paroles qui ont irrité l'ancien joueur de Liverpool, Steve Nicol. Dans une interview pour ESPN, l'ex-défenseur a tenu à défendre le roc des Reds, tout en taclant Michael Ballack.

« Eh bien, je suis intéressé de savoir de quelle partie de son jeu il n'est pas satisfait, car si vous cherchez une bataille physique, me dites-vous que van Dijk ne pouvait battre personne physiquement ? Même Drogba ? Ce serait génial à regarder, mais ne me dites pas que Drogba marcherait physiquement sur lui. En ce qui concerne le rythme, je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions dépasser ce gars. Ce n'est donc pas un problème », a-t-il lancé dans des propos repris par le Daily Mail. Virgil van Dijk répond lui à ses détracteurs sur le terrain. Il fait partie de la meilleure défense de Premier League et est tout proche de remporter le championnat avec les Reds.