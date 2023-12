Un ancien joueur d’Ajaccio kidnappé puis libéré au Brésil

Plus de peur que de mal pour Marcelinho Carioca. Âgé de 52 ans, l’ancien international brésilien (3 sélections, 2 buts), passé par Ajaccio entre 2004 et 2005, a été retrouvé sain et sauf au Brésil après plusieurs heures d’angoisse. La presse locale affirmait récemment que l’ex-milieu offensif était porté disparu après avoir participé à un concert à la Neo Química Arena, à São Paulo. Lundi, son véhicule avait été retrouvé, abandonné. Puis, plus tard dans la soirée, Marcelinho Carioca a finalement été identifié alors qu’il marchait dans une rue de la mégalopole. Il aurait été kidnappé et séquestré.

«Marcelinho a été retrouvé marchant dans une rue d’Itaquaquecetuba, à proximité de l’endroit où la voiture a été retrouvée. Il a été libéré par le ravisseur et se rend désormais avec la police au commissariat de police», a expliqué le Secrétaire exécutif de la sécurité publique, délégué Nico Gonçalves. Pas moins de cinq suspects, dont trois hommes et deux femmes, ont été interpellés au total, et deux témoins sont interrogés. Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant Marcelinho en train de déclarer avoir été kidnappé par le mari d’une femme avec qu’il aurait entretenu une relation a fait le buzz. La police poursuit actuellement son enquête.