Ligue des Champions : le cas Bradley Barcola fait trembler le PSG

La dernière trêve internationale avait déjà fait de gros dégâts pour de nombreuses formations européennes. Celle de ce mois de mars 2024 ne déroge malheureusement pas à la règle. Parmi les victimes ? Le Paris Saint-Germain. Ce vendredi, Luis Enrique et son staff ont ainsi appris la blessure de Bradley Barcola (21 ans), touché à l’ischio jambier de la cuisse gauche (lésion de grade 2) et remplacé avant la demi-heure de jeu lors de la victoire (3-2) de l’équipe de France U23 contre la Côte d’Ivoire. Rapidement interrogé sur le cas de l’ancien Lyonnais, Thierry Henry ne s’était d’ailleurs pas montré rassurant.

«Déçu pour lui et le PSG. Des joueurs sont arrivés avec des petits pépins mais lui n’avait rien. Malheureusement, il se blesse. On va voir ce qu’il s’est passé et analyser le match. Je ne sais pas combien de temps. Je ne suis pas docteur. Mais excusez moi, c’est chiant. On ne met jamais les mecs en danger», avait ainsi indiqué le sélectionneur des Espoirs. Un pessimisme finalement confirmé après les premiers examens passés par le numéro 29 des Rouge et Bleu à Châteauroux ce samedi. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’ailier gauche d’1m82 sera d’ailleurs absent pour les chocs contre l’OM (31 mars) et Rennes (3 avril). Mais ce n’est pas tout…

Barcola forfait face au Barça ?

D’après nos confrères, sa présence pour le quart de finale aller de Ligue des champions face au Barça (10 avril) est, elle, largement compromise. Le média précise, à ce titre, que le scepticisme règne actuellement dans les rangs parisiens. Si une course contre-la-montre est donc d’ores et déjà lancée, les champions de France en titre pourraient devoir se passer des services de leur pépite pour cette confrontation ô combien importante face aux hommes de Xavi. Auteur de 3 buts et 6 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Barcola s’est, en effet, progressivement imposé comme l’un des meilleurs atouts offensifs du PSG.

Réputé pour sa capacité à mobiliser l’ensemble de son groupe professionnel d’une rencontre à une autre, Luis Enrique aura, certes, plusieurs alternatives avec Kang-In Lee, Marco Asensio, Randal Kolo Muani, voire Nuno Mendes, un cran plus haut, mais le possible forfait de l’international espoir tricolore s’avérerait être un gros coup dur pour le club de la capitale. Très critiqué à ses débuts, notamment après le nul contre Newcastle, Barcola a, depuis, pris de l’épaisseur. Percutant, juste techniquement et précieux pour le collectif, il a vécu des dernières semaines, certes, plus compliquées mais reste, malgré tout, un élément essentiel dans le collectif parisien. Pour le PSG - qui pourrait également devoir faire sans son capitaine, Marquinhos - il faudra désormais compter sur la faculté du joueur à récupérer le plus rapidement possible. Le compte à rebours a débuté…