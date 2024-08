Super Coupe de l’UEFA : le Real Madrid s’offre l’Atalanta avec Mbappé buteur

Un match qui sent bon le début de saison. Alors que la saison va reprendre ce week-end en Angleterre, en Espagne, en Italie et en France, on avait le droit ce mercredi à une finale. En effet, la Super Coupe de l’UEFA opposait le vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid, et le vainqueur de la Ligue Europa, l’Atalanta. Dans le stade national de Varsovie, en Pologne, les Merengues s’articulaient dans un 4-2-3-1 assez original avec une charnière composée d’Eder Militao et Antonio Rüdiger. Alors que Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni composaient l’entrejeu, la recrue Kylian Mbappé prenait la pointe de l’attaque devant Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo Goes. De son côté, la Dea arrivait avec un 3-5-2 où Berat Djimsiti, Isak Hien et Sead Kolasinac composaient la défense. Devant, Ademola Lookman et Charles De Ketelaere étaient soutenus par Mario Pasalic. Très vite, le Real Madrid mettait du rythme devant et voulait amener le danger grâce à son armada de stars. Bien en place, l’Atalanta résistait bien et maintenait le danger à distance du but de Juan Musso. Après une première frappe timide d’Ademola Lookman facilement captée par Thibaut Courtois (13e), Kylian Mbappé tentait sa chance, mais se voyait contrer par Isak Hien (15e). Si le ballon était contrôlé par les Merengues, l’Atalanta parvenait à être plus précise dans ses initiatives. Sur un centre de Maarten de Roon, Eder Militao déviait malencontreusement sur sa propre barre transversale (25e). Une frayeur suivie d’une lourde frappe d’Ederson qui venait mourir dans les tribunes (27e). Pas si bien en défense, le Real Madrid pouvait compter sur un Antonio Rüdiger vigilant à l’image de cette percée d’Ademola Lookman arrêtée par le défenseur allemand (33e).

Juste avant la pause, Vinicius Junior enroulait un centre pour Rodrygo Goes sur la gauche de la surface, mais son tir puissant venait mourir sur la barre transversale (45e +1). Au retour des vestiaires, l’Atalanta revenait encore avec de bonnes intentions à l’image de ce centre côté droit de Maarten de Roon pour Mario Pasalic. La tête du Croate vers la droite du but était détournée de justesse par Thibaut Courtois (48e). L’Atalanta était une nouvelle fois en échec et semblait laisser passer sa chance. Le Real Madrid en profitait pour accélérer à l’image de Vinicius Junior sur la gauche de la surface. Le Brésilien centrait astucieusement devant le but grand ouvert où Federico Valverde assurait d’un plat du pied pour ouvrir le score (1-0, 59e). Passeur, Vinicius Junior aurait même pu se transformer en buteur suite à ce caviar en profondeur de Jude Bellingham, mais Juan Musso intervenait avec perfection (60e). Vinicius Junior allait ensuite servir Jude Bellingham sur la gauche de la surface, mais son tir dans un angle fermé était détourné par le portier argentin de l’Atalanta (67e). À force de reculer, l’Atalanta allait craquer de nouveau. Servi sur la gauche de la surface italienne, Jude Bellingham temporisait et remisait en retrait plein axe vers le point de penalty pour Kylian Mbappé. Ce dernier allait conclure d’une lourde frappe à bout portant (2-0, 68e). Assommée, l’Atalanta allait tenter de réagir timidement à l’image d’une reprise de Ben Godfrey contrée devant son but par Eder Militao (75e). En gestion sur la fin de match, le Real Madrid maintenait le danger à distance et concédait peu. Avec cette victoire 2-0, le Real Madrid obtient sa sixième Super Coupe de l’UEFA et démarre la saison avec un trophée. Les Merengues dépassent aussi le FC Barcelone et l’AC Milan qui ont gagné cette compétition à cinq reprises.