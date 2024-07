L’anecdote de Fernando Morientes sur Didier Deschamps

Ancien attaquant de Didier Deschamps à Monaco puis à l’OM, Fernando Morientes s’est confié sur les méthodes du sélectionneur des Bleus. Et l’ex international espagnol s’est souvenu d’un DD très proche de ses joueurs.

«C’est un entraîneur très sensible aux problèmes personnels des joueurs. Quand j’étais à Marseille, mon père était malade et il me connaissait très bien. Il me regardait m’entraîner et me disait : "il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, tu n’es pas comme ça, tu rigoles tout le temps". Il m’a dit : "Arrête, je veux que tu ailles en Espagne le temps qu’il faudra et quand tu seras prêt, tu m’appelleras et tu reviendras"», a déclaré l’ancien attaquant au micro de la radio Cadena COPE.