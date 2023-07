Euro U21 : Israël s’impose face à la Géorgie et file en demi-finale

Sensation de la phase de poules, la Géorgie poursuivait son Euro U21 à domicile face à une belle équipe israélienne articulée autour d’Oscar Gloukh. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux formations n’ont pas été dans le calcul et se sont bien livrées. Après un premier acte et même une première heure à l’avantage des Israéliens, la Géorgie montait doucement en puissance et terminait mieux le match.

Multipliant les occasions, les Géorgiens ne parvenaient pas à faire la faille et le score était toujours de 0-0 après 90 minutes. La prolongation n’a pas permis non plus aux deux équipes de se départager. C’est donc lors de la séance de tirs au but qu’Israël s’est qualifié (5-3, t.a.b) pour les demi-finales de la compétition. Énorme désillusion pour les Géorgiens.

