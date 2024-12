OM : Neal Maupay évoque sa cohabitation avec Elye Wahi

Neal Maupay a réussi ses premiers mois à l’Olympique de Marseille. Arrivé cet été en provenance de Brentford, l’avant-centre de 28 ans comptabilise déjà deux buts et quatre passes décisives en dix matchs de Ligue 1 et a déjà pris le meilleur sur Elye Wahi. Dans un entretien publié par le journal L’Équipe, ce vendredi, le natif de Versailles a évoqué sa cohabitation avec l’ancien Lensois. Une concurrence saine.

La suite après cette publicité

« Très bien. Même si vous pouvez croire que c’est cliché, le groupe vit super bien, les personnes qui vivent autour du club le voient. Elye, qui joue un peu moins en ce moment, a toujours le sourire aux lèvres, il s’entraîne bien. Le coach l’a dit : il veut gagner tous les matches, mettre toujours la meilleure équipe possible. Si c’est moi et pas Elye, ça pousse Elye à s’entraîner plus dur, et vice-versa. Je le dis honnêtement, j’ai joué avec pas mal d’attaquants, j’ai ce recul-là, Elye a d’énormes qualités. J’en parlais avec lui récemment : il a 21 ans, il vient d’arriver à l’OM, de connaître beaucoup de changements. Avec sa qualité, la rigueur inculquée par le coach et les joueurs du groupe qui poussent tout le monde vers le haut, je suis sûr qu’il va réussir », a indiqué Maupay, qui a pour le moment, les faveurs de Roberto De Zerbi.