OL : les regrets de Georges Mikautadze

Le PSG a eu chaud, mais le PSG l’a emporté sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir. Un match pendant lequel les Lyonnais ont mis un gros coup de pression à la fin, avec ce but de Tolisso et des situations chaudes devant, sans pour autant réussir à égaliser. Après la rencontre, Georges Mikautadze a livré son ressenti devant les caméras de DAZN.

« On a réagi trop tard. On n’a pas assez utilisé notre jeu offensif. Quand on le fait, on fait peur à tout le monde, le PSG a tremblé jusqu’à la fin. On n’a pas assez montré dans les 70/80 premières minutes. On a pris trois buts évitables on va dire », a expliqué le buteur géorgien de l’Olympique Lyonnais.