Ferran Torres est sur le point de signer au FC Barcelone !

Voilà une bonne nouvelle qui ravira tous les supporters blaugranas et une première recrue pour le Barça de Xavi lors du prochain mercato d'hiver. D'après les informations de Sport, qui semble catégorique ce mercredi en début d'après-midi, Ferran Torres (21 ans) s'apprête à signer en faveur du FC Barcelone. Le média catalan parle même d'une possible annonce officielle dans les prochaines heures.

Les négociations ont avancé tambour battant ces dernières heures, alors qu'hier, Mundo Deportivo informait d'un dossier plus compliqué que prévu, Manchester City ne souhaitant pas faire de cadeau à son homologue espagnol. Le club anglais demandait 60 M€, quand l'actuel 7e de Liga ne proposait que 45 M€, et semblait avoir le plus grand mal à proposer mieux, situation financière laborieuse oblige...

Un transfert avoisinant les 45 M€

Mais il faut croire que la direction, incarnée par Joan Laporta, a su trouver les arguments pour finaliser ce dossier. «Nous sommes très clairs sur les joueurs que nous voulons, mais nous devons d'abord respecter le fair-play financier», prévenait ce matin le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany. Actuellement blessé au pied, le joueur voulait quant à lui signer chez les Culés et revenir au pays.

Sport n'a pas beaucoup de détails pour le moment mais indique tout de même que ce transfert devrait tourner autour des 45 M€. Ferran Torres avait été recruté à Valence à l'été 2020 contre 28 M€. Le Barça réalise là un très joli coup, lui dont les soucis sont se accumulés ces derniers mois. Xavi devrait être très heureux. Le nouvel entraîneur du club avait fait de l'ailier sa priorité en matière de recrutement. Le voilà comblé.