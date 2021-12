L'affaire se complique pour le FC Barcelone dans le dossier Ferran Torres

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Xavi s'est vu promettre des renforts cet hiver. Il faudra déjà un avant-centre après la fin de carrière prématurée de Sergio Aguëro, qui s'était engagé libre de tout contrat l'été dernier. L'Argentin s'est vu détecter des problèmes cardiaques qui l'empêchent de poursuivre sa carrière. Il s'agit d'un coup dur pour le désormais ex-avant-centre, mais également pour son club, qui souhaitait en faire l'un de ses leaders offensifs, capable d'encadrer les jeunes également.

Les noms d'Edinson Cavani et de Karim Adeyemi reviennent avec insistance. On prête même à l'Uruguayen un accord déjà ficelé avec les Blaugranas, lui qui joue de moins en moins avec Manchester United, où il arrive en fin de bail en juin prochain. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne sera sans doute pas le seul à poser ses valises en Catalogne, Xavi réclamant également un ailier de premier plan. Et pour ça, c'est le profil de Ferran Torres (21 ans) qui a été ciblé.

Manchester City se montre dur en affaire

Ce dossier n'est pas simple car le FC Barcelone n'a pas une grande surface financière mais il possède un atout. Le joueur, actuellement blessé au pied, a très envie de venir et a même demandé à Pep Guardiola de le laisser revenir en Espagne, surtout au Nou Camp où il rêve de jouer. Malgré sa déception, l'entraîneur des Citizens a donné son accord à la seule condition, mais elle est de taille, que les deux clubs s'entendent sur une indemnité de transfert. C'est là que les choses se compliquent.

Le champion d'Angleterre exige 60 M€ pour un joueur qui a environ coûté 28 M€ à l'été 2020 lorsqu'il avait été recruté auprès de Valence. Le Barça n'a pour le moment pu monter qu'à 45 M€ et commence à tirer la langue. Il ne pourra pas aller beaucoup plus haut, malgré les concessions qu'est prêt à faire l'international espagnol. Surtout, d'après Mundo Deportivo, les Skyblues ont prévenu leurs homologues qu'ils ne feraient plus de pas en avant, affirmant ne pas être dérangés de laisser un joueur d'une telle qualité sur le banc de touche.