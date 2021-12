FC Barcelone : les dernières révélations de Mateu Alemany sur les dossiers chauds du mercato

La suite après cette publicité

Actuellement septième de Liga en attendant les autres matches, la FC Barcelone va finir l'année 2021 à plusieurs longueurs du podium. Il faut dire que la première partie de saison a été éprouvante pour le Barça, qui a aussi été éliminé de la Ligue des Champions et jouera les barrages de Ligue Europa face au Napoli en février prochain. Entre le départ de Lionel Messi cet été, les blessures à répétition de certains joueurs et la retraite forcée de Sergio Agüero, le club catalan a vécu un calvaire, surtout si on y ajoute le licenciement de Ronald Koeman, remplacé par Xavi.

Dès janvier 2022, et avec le lancement du mercato hivernal, les Blaugranas espèrent donc tourner la page et repartir vers l'avant. Il faudra pour ça recruter, notamment en attaque, pour apporter plus de solutions au coach espagnol et être compétitif sur tous les tableaux. D'ailleurs, les rumeurs sont nombreuses ces derniers temps, surtout en attaque puisque les noms d'Edinson Cavani, Timo Werner, Alexis Sanchez ou encore Ferran Torres sont sortis. Mais où en est le Barça ?

«Nous sommes très clairs sur les joueurs que nous voulons»

Après la rencontre contre le Séville FC mardi soir (1-1), le directeur du football Mateu Alemany en a dit un peu plus au micro de Movistar. «Nous avons beaucoup de devoirs à Barcelone actuellement, mais la première chose est de respecter le fair-play financier pour pouvoir recruter. Il doit y avoir des départs avant tout», a expliqué le dirigeant du Barça. Ce n'est donc pas nouveau : le FCB va devoir dégraisser avant de mettre la main sur de nouveaux joueurs.

Relancé ensuite sur le dossier Ferran Torres, Alemany est resté vague. «Nous sommes très clairs sur les joueurs que nous voulons, mais nous devons d'abord respecter le fair-play financier», a-t-il expliqué ajoutant que ce transfert avançait «petit à petit». Enfin, concernant Ousmane Dembélé et le dossier de sa prolongation, le dirigeant s'est contenté d'en faire l'éloge : «Ousmane nous apporte beaucoup, il est très dangereux pour nos adversaires.» Pour rappel, l'ancien ailier du Borussia Dortmund a pris la décision de prolonger au Barça selon nos dernières informations.