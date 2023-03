OL : Laurent Blanc envie un peu la gestion de l’OM

La suite après cette publicité

Laurent Blanc a dû sortir sa caisse à outil et bricoler ces dernières semaines à Lyon. Le Cévenol a dû faire face à une véritable hécatombe. Mais petit à petit, le groupe rhodanien commence à reprendre forme. En conférence de presse, le Président a avoué qu’il avait dû lancer ses recrues plus vite que prévue quand d’autres clubs comme l’OM ont le luxe de pouvoir prendre leur temps pour intégrer Vitinha.

«Oui, ça m’embête un peu (qu’Amin Sarr soit à la peine). Mais il est généreux, s’adapte bien. Il est content d’être ici et ravi de jouer pour l’OL. Il a une marge de progression intéressante. Il faut juste être patient, pour lui comme pour Jeffinho. Ils découvrent le championnat de France. On les a lancés trop tôt, quand à Marseille ils prennent le temps de faire jouer la recrue qu’ils ont payé 32 millions d’euros en se disant qu’il n’est pas encore acclimaté. Nous, on a dû forcer par la force des choses. On ne pouvait pas faire autrement.» Deux Olympiques, mais des problèmes différents.

