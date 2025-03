Nice : le staff niçois accuse le coup après la défaite contre l’OL

Nice a perdu son invincibilité à domicile. Après une première mi-temps difficile, Lyon a pris le contrôle du match, avec les buts de Cherki et Nuamah, offrant une victoire précieuse (2-0) et laissant filer la chance de Nice de rattraper Marseille au classement. Un match spécial, également marqué par la présence sur le banc des deux coachs adjoints, en raison de la suspension de Franck Haise à Nice et de Paulo Fonseca à Lyon.

Lilian Nalis, entraîneur niçois pour la soirée, a ainsi accusé le coup après la défaite de son équipe : «Je pense qu’on a eu des stats qui montrent qu’on aurait pu obtenir un meilleur résultat. Si en première mi-temps ont fait preuve d’efficacité et qu’ont converti au moins une grosse occasion en but et qu’on mène au score ça change la donne. Sur la seconde période, ça été un peu plus dur. Ils ont verticalisé un peu plus vite, ils ont réussi à sortir les ballons, et on a eu plus de mal à défendre. C’est une histoire d’efficacité ce soir».