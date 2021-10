Inter : Edin Dzeko fait aussi bien que le Brésilien Ronaldo

Buteur sur la pelouse de Sassuolo samedi soir, l'attaquant bosnien Edin Dzeko a participé à la cinquième victoire en sept matches en championnat de l'Inter Milan, qui se hisse à la deuxième place derrière Naples, auteur d'un début parfait (6 victoires en 6 matches). L'ancien de l'AS Roma est lui aussi en forme : six buts en sept matches, personne ne fait mieux pour sa première saison sous le maillot nerazzurro depuis 1997/98 et un certain Ronaldo. Une belle performance qui n'étonne pas le principal intéressé.

« Je m'attendais à faire aussi bien parce que je connais mes qualités. C'est pourquoi l'Inter m'a acheté. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Nous sommes venus pour faire la différence, c'est ce qu'Inzaghi (Simone, ndlr) nous demande. Il y a beaucoup de joueurs forts et nous ne pouvons pas tous jouer tout le temps. Nous sommes un peu fatigués, mais quand nous entrons, nous devons le faire à 100% et c'est comme ça que ça s'est passé », a déclaré Dzeko en zone mixte après la rencontre.