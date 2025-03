EdF : Dayot Upamecano veut garder le positif après la défaite en Croatie

Entré à la pause lors de la triste défaite (0-2) des Bleus en Croatie, Dayot Upamecano croit, malgré tout, toujours aux chances de qualification de l’équipe de France pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, le défenseur tricolore a souhaité retenir le positif.

«On a mal commencé l’entame de match, on a perdu beaucoup de ballons, on était pas là dans les duels, il y a eu une bonne réaction en deuxième période et on va jouer la qualification au Stade de France maintenant. On va rester positif et on va essayer de renverser tout ça en France. Il reste un match, on va tout donner, on joue dans notre stade et j’espère qu’on va sortir un autre match». Le message est passé !