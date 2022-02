L'Ajax part à la chasse aux sorcières après le scandale Overmars

Le scandale a secoué tous les Pays-Bas. Dimanche dernier, l'Ajax annonçait le départ de son directeur sportif Marc Overmars. Une énorme surprise, puisque personne n'imagineait les Ajacied se séparer de celui qui est considéré comme une référence à ce poste. Très vite, on a appris que l'ancien ailier néerlandais était au coeur d'un scandale d'harcèlement sexuel.

Les détails sont sortis au compte-goutte, mais on a notamment appris que le principal concerné envoyait des photos de son sexe à des employées du club, sans leur consentement évidemment. Et ce week-end, la presse néerlandaise, dont NRC, dévoile encore de nouveaux détails. On apprend notamment que l'Ajax est très énervé suite à cette histoire, notamment parce que la direction n'était pas au courant des agissements d'Overmars.

Van der Sar l'a mauvaise

L'état-major du club amstellodamois est ainsi passablement agacé par le fait que les employées aient d'abord parlé dans les médias plutôt que d'aller voir les dirigeants du club d'abord. Ils auraient préféré que le linge sale soit d'abord lavé en privé. Edwin Van der Sar est notamment pointé du doigt, et a reproché au département média du club de ne pas avoir réussi à empêcher les employées de parler. Une réunion où le ton est monté a eu lieu avec plusieurs dirigeants du club tenus responsables de cette fuite dans la presse cette semaine.

Il faut dire que ces derniers jours, les médias des Pays-Bas ont fait savoir que d'autres dirigeants pourraient tomber s'il s'avère qu'ils ont couvert les agissements de l'ancien du Barça et d'Arsenal. Autant dire que cette affaire risque de secouer la saison pourtant brillante de l'Ajax et d'Erik ten Hag, qui a d'ailleurs cartonné Overmars dans une sortie médiatique récente.