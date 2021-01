Barça : Nice a tenté Samuel Umtiti

Ce n'est un secret pour personne, l'OGC Nice est à la recherche d'un défenseur central. Après la grosse blessure aux ligaments croisés de Dante, qui ne rejouera pas de la saison, les Niçois ont besoin de renforcer leur arrière garde. Et selon L'Équipe, c'est sur Samuel Umtiti que les Aiglons auraient jeté leur dévolu. En difficulté au Barca, l'ancien Lyonnais n'arrive pas à se remettre de ses multiples blessures au genou, dont il est victime depuis plus de deux ans. Pour l'instant, le quotidien français déclare que les dirigeants niçois sont simplement venus aux renseignements, et qu'ils pistent également d'autres noms : William Saliba (19 ans / Arsenal), Jean-Clair Todibo (21 ans / Benfica), Mohamed Simakan (20 ans / Strasbourg) et Issa Diop (23 ans / West Ham).

Nice à la recherche d'un défenseur français ? Dans cette liste de noms bien connus, on y trouve plusieurs solutions crédibles. Wiliam Saliba va partir en prêt cet hiver, comme l'a annoncé Mikel Arteta. Le jeune gunner n'a toujours pas joué une seule minute avec les pros en championnat cette saison et doit se contenter de jouer avec la réserve. Même situation pour Jean-Clair Todibo, rapidement devenu indésirable à Benfica. Lui aussi partira très probablement cet hiver pour récupérer du temps de jeu. Mohamed Simakan, lui est dans une situation très différente. Incontournable avec Strasbourg depuis 2 saisons, le natif de Marseille a la côte à l'étranger et Milan lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois déjà. Le 12ème de Ligue 1 sera-t-il capable de s'aligner financièrement avec les rossoneri ?