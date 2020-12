AC Milan : Paolo Maldini prend les choses en main pour Mohamed Simakan

En seulement quelques mois, Mohamed Simakan (20 ans) est devenu un pilier du Strasbourg. Mais son aura et ses prestations sous les couleurs du Racing ont dépassé les frontières de l’Alsace et même de la France. Et la cote de l’international espoir tricolore s’est envolée ces derniers mois. Tout proche de rejoindre l’AC Milan l’été dernier, le natif de Marseille était finalement resté en Alsace. Si le Racing ne voulait pas entendre parler d’un départ, c’est surtout l’arrivée tardive du club lombard dans les discussions qui ont empêché de boucler le transfert.

Qu’à cela ne tienne, l’actuel leader de Serie A n’a pas dit son dernier mot et semble prêt à tout pour boucler l’arrivée du défenseur international espoir tricolore. Selon nos informations, Paolo Maldini, qui est vraiment fan du joueur, multiplie les contacts aussi bien avec l’entourage qu'avec Mohamed Simakan lui-même. Une offre est même dans les tuyaux et pourrait rapidement arriver sur le bureau de Marc Keller. Le club lombard sait qu’il n’est pas seul sur le dossier puisque Wolverhampton et le RB Leipzig continuent de suivre avec attention les progrès du joueur.