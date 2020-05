Suisse : la Super League reprendra le 19 juin

Allemagne (16 mai), Portugal (3 juin), Espagne (11 juin), Turquie (12 juin), Angleterre (17 juin) ou encore Italie (20 juin). Le championnat majeur des pays cités a repris ou reprendra ses droits. Une liste à laquelle on peut désormais ajouter la Suisse. La Ligue de football suisse (SFL) a annoncé une reprise de la Super League le 19 juin. Une décision prise ce vendredi lors de l'Assemblée générale exceptionnelle qui se tenait à Berne.

Sur les 20 clubs éparpillés dans les deux premières divisions, 17 ont voté en faveur de la reprise, contre deux refus et une abstention. Le championnat avait été suspendu le 2 mars à la 23e journée, alors que Saint-Gall et les Young Boys de Berne ont le même nombre de points en tête du classement. Il reste treize journées à disputer et la Super League devrait se terminer le 2 août, comme précisé par la SFL dans un communiqué.