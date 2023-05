Barça : Ronald Koeman règle ses comptes avec Joan Laporta

Ce n’est pas un scoop, Ronald Koeman n’a pas d’atomes crochus avec Joan Laporta. Licencié de son poste d’entraîneur du Barça en octobre 2021, après que sa relation avec le président catalan s’est étiolée, le Néerlandais avait ensuite enchaîné les sorties virulentes à son encontre. Dans un entretien accordé à ESPN cette semaine, le héros de la finale de Ligue des Champions 1992 a récidivé. Selon lui, en prétextant vouloir rapatrier Lionel Messi, Laporta voudrait uniquement flatter les supporters catalans pour exploiter leur adhésion.

«Laporta veut juste sauver son image car il est connu comme l’homme qui a fait partir Messi, a lancé le sélectionneur des Pays-Bas. Je ne pense pas que Messi reviendra à Barcelone. Busquets partira, Jordi Alba ne restera pas non plus et ces trois-là sont de bons amis. Je ne serais pas surpris s’ils allaient à Miami ou en Arabie saoudite.»

