Le Real Madrid risque de perdre une autre star en plus de Vinicius Jr

La situation est un peu tendue à Madrid en ce moment. Certes, les résultats glanés depuis le tout début de la saison ne sont pas catastrophiques, loin de là, mais l’humiliation infligée par le Barça lors du Clasico a fait mal et a déchaîné des vagues de critiques contre des joueurs comme Kylian Mbappé, mais aussi contre Carlo Ancelotti. Au milieu de tout ça, une grosse incertitude concernant l’avenir de Vinicius Jr…

Effectivement, la Saudi Pro League est toujours à l’affût et veut toujours faire de lui la star du championnat. Comme révélé par nos soins, des réunions ont déjà eu lieu et le principal concerné a clairement ouvert la porte à un départ en Arabie saoudite, mais plus pour l’été 2026 que pour 2025. Et visiblement, l’ancien de Flamengo n’est pas le seul joueur madrilène dont l’avenir est clairement incertain…

Le Real Madrid en position de force pour l’instant

Comme l’indique Sport, Manchester City fonce sur Rodrygo. Le géant de Premier League aurait déjà proposé 150 millions d’euros aux Merengues pour recruter l’ancien de Santos, qui est aussi suivi par d’autres clubs anglais comme Liverpool, et qui aurait des doutes sur son avenir. L’été dernier déjà, il avait plus ou moins fait comprendre qu’il songeait à un départ, avant de se raviser face à la polémique. Et ça n’avait pas plu en interne dans les bureaux du Bernabéu.

Avec un contrat qui lie le Brésilien au club de la capitale jusqu’en 2028 et une clause libératoire d’un milliard de dollars, le Real Madrid reste dans une certaine position de force pour le moment, du moins tant que l’attaquant ne force pas son départ. Mais clairement, il pourrait y avoir une grosse révolution à Madrid dans les prochains mois, entre le possible départ de Vinicius Jr, celui de Rodrygo, l’arrivée d’un remplaçant de Carlo Ancelotti et plus encore…