Tottenham : José Mourinho taquine Arsène Wenger

Arène Wenger a récemment sorti sa biographie « Ma vie en rouge et blanc ». Dans ce livre, l’ancien coach d’Arsenal retrace sa longue et brillante carrière. Cependant, José Mourinho, que l’Alsacien a si souvent affronté en Premier League, n’est jamais cité dans l’ouvrage. Wenger garderait-il toujours une certaine rancoeur vis-à-vis du Portugais ? Interrogé à ce sujet, le Spécial One a eu une réponse toute trouvée, et non sans ironie.

« Parce qu’il ne m’a jamais battu. Vous n’écrivez pas un chapitre sur 14 confrontations et aucune victoire. Pourquoi devrait-il parler de moi dans son livre ? Un livre est fait pour vous rendre heureux, fier, je comprends parfaitement », a-t-il déclaré en conférence de presse.