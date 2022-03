Inter : l'agent de Lautaro Martinez dément tout départ

Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2026, l'avenir de l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez semble avoir été bouclé par la direction intériste, notamment à la suite de plusieurs rumeurs l'envoyant au FC Barcelone ou encore à Arsenal l'été dernier. Dans un entretien accordé à Calciomercato, l'agent du Nerazzurro Alejandro Camaño a confirmé l'envie du principal concerné de remporter des trophées avec son club lombard.

«Il reste à l'Inter : il a un contrat de cinq ans, il sent que l'Inter est l'équipe de son cœur, a déclaré le conseiller de l'Argentin de 24 ans. Il se sent comme un fan, sa famille l'est. Ils sont très heureux à Milan. Je peux le dire avec certitude : il n'y a aucune chance que Lautaro quitte l'Inter. Il veut vraiment gagner avec ces couleurs.»