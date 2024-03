La trêve internationale étrange mais convaincante de l’Italie

On a tendance à l’oublier, mais c’est bien l’Italie qui a remporté le dernier Euro, disputé en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus. Forcément, la sélection transalpine aura à coeur de défendre son titre et son statut cet été en Allemagne, alors que sur le papier, elle semble tout de même loin d’autres nations comme la France ou l’Angleterre, qu’elle avait battue en finale. Pendant cette trêve internationale, la dernière avant les stages de préparation finaux pour l’Euro, nos voisins italiens ont remporté leurs deux rencontres : une victoire 2-1 face au Vénézuela, puis, un succès 2-0 contre l’Equateur dimanche soir.

La suite après cette publicité

Sur le papier, c’est donc une trêve assez convaincante, face à deux équipes sudaméricaines toujours difficiles à affronter. Et même si le contenu n’a pas été spécialement brillant - la presse locale ne manque pas de le souligner - la tendance est à l’optimisme de l’autre côté des Alpes. « La tournée a été excellente. Le bilan est très positif. Nous avons eu affaire à des gars très sérieux », lançait par exemple le sélectionneur après la victoire dimanche.

À lire

Amical : à trois mois de l’Euro 2024, l’Italie s’impose sans briller face à l’Equateur !

Un vent d’optimisme souffle sur l’Italie

« C’est un nouveau départ, nous prenons des mesures et nous nous améliorons. On est en train de créer un beau groupe avec des gars qui veulent s’entraider, c’est ce qu’il y a de mieux. Sans cela, nous ne serions rien », expliquait de son côté Nicolo Barella, le capitaine, après la rencontre. Dans les médias, la tendance est aussi à l’optimisme, alors que le 3-4-2-1 mis en place par le sélectionneur porte ses fruits.

La suite après cette publicité

« Peut-être pas encore convaincant, mais au moins ça gagne. L’Italie, qui revient de la mini-tournée américaine, offre plus d’espoirs que d’ambition, mais avec la sensation qu’en Allemagne, elle pourra défendre avec honneur le titre remporté en 2021 », peut-on lire dans Sportmediaset. « Nous avons gagné deux matchs aussi épineux que des cactus, sachant aussi souffrir. Des qualités qu’il ne faut pas sous-estimer à l’approche de l’Euro 24, où nous n’aurons plus à expérimenter, mais à gagner », explique la Gazzetta dello Sport. Cette sélection italienne, c’est du sérieux !