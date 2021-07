OM : première pour Guendouzi, Luan Peres et Saliba

L'Olympique de Marseille a récemment enregistré l'arrivée de Pau Lopez en prêt avec option d'achat de l'AS Roma et continue sa préparation estivale. Ainsi, les Marseillais sont au Portugal et affronteront Braga et le Benfica avant de conclure cette séquence par une confrontation face à l'ASSE Saint-Étienne, le 28 juillet prochain, à quelques encablures du début de la Ligue 1.

Mais, les supporters marseillais, qui seront encore nombreux ce mercredi soir pour regarder leur équipe contre Braga, pourraient avoir de bonnes surprises. En effet, ils peuvent espérer voir débuter sous la tunique phocéenne les nouvelles recrues que sont Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba. Les trois sont dans le groupe.