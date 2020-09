Vidéo : Memphis Depay dévoile un extrait de son dernier clip

La suite après cette publicité

Memphis Depay le joueur a commencé très fort sa nouvelle saison avec l'Olympique Lyonnais en inscrivant un triplé vendredi soir dernier contre Dijon (4-1). Et Memphis Depay le rappeur poursuit très fort sa carrière dans le monde de la musique. Aujourd'hui, le Néerlandais a dévoilé sur ses réseaux sociaux un extrait de son nouveau clip et donc de son nouveau son. On vous laisse découvrir ceci en vidéo.