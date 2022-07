Clermont a trouvé le successeur de Mohamed Bayo

Après avoir vendu son attaquant Mohamed Bayo au LOSC pour 14 millions d'euros, le Clermont Foot 63 a rapidement trouvé son successeur en la personne de Komnen Andric (27 ans), buteur serbe évoluant au Dinamo Zagreb (D1 croate), et ce pour les trois prochaines saisons. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé.

«Au Dinamo Zagreb, le numéro 9 aura marqué 12 buts en 41 matches. Lors de la saison écoulée, il a disputé 5 matchs d’Europa League face au Viktoria Plzen, Genk, West Ham et au Rapid Vienne avec un but à son compteur face au club autrichien. (...) Komnen compte deux sélections et un but en équipe nationale serbe des moins de 20 ans. Il portera également le numéro 9 sous les couleurs du Clermont Foot 63», peut-on lire dans le communiqué.