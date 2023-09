Dejan Lovren, le leader qui manque à l’OL

La suite après cette publicité

Les absents ont toujours tort. Mais ce n’est pas le cas de Dejan Lovren (34 ans). Le natif de Zenica manque cruellement à l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. En janvier dernier, le Croate a fait son grand retour à Lyon dix ans après son départ pour Southampton. Passé par Liverpool et le Zénit Saint-Pétersbourg par la suite, le défenseur n’a pas pu refuser quand les pensionnaires du Groupama Stadium l’ont appelé à la rescousse. Laurent Blanc souhaitait un défenseur de caractère et d’expérience. Il a été servi avec Lovren, qui réunit toutes ces qualités et bien d’autres encore.

Lovren manque à l’OL

Solide et puissant, il a été un vrai patron dans une défense où il a accompagné les jeunes Castello Lukeba (parti à Leipzig) et Sinaly Diomandé. Si l’OL a montré plus de solidité et un bien meilleur visage lors de la deuxième partie de la saison 2022-23, c’est en partie grâce à Lovren. Il n’a pas été le seul bien évidemment à porter son équipe, puisqu’on peut citer notamment le buteur Alexandre Lacazette et la révélation Bradley Barcola, qui a rejoint le PSG. Mais avec le vice-champion du monde 2018, Lyon avait un taulier derrière.

Le perdre en fin de saison a donc été un petit coup dur. En effet, il s’était blessé le 14 mai dernier. Le club rhodanien avait communiqué à son sujet deux jours plus tard. «Dejan Lovren présente une lésion musculaire à la cuisse gauche survenue lors du match disputé dimanche après-midi à Clermont. Le défenseur international croate sera forfait pour la réception de Monaco ce vendredi soir. La durée de son indisponibilité sera déterminée en fonction de l’évolution de sa blessure.» Il a donc manqué les trois dernières rencontres de la saison précédente. Une absence importante lors du sprint final.

Il a enchaîné les blessures

Sans lui, l’OL a malgré tout su s’imposer à deux reprises (face à Monaco et Reims) avant de s’incliner lors de l’ultime journée face à Nice. On se disait qu’on retrouverait donc le Croate lors de la reprise. Il a bien été présent lors du stage de pré-saison aux Pays-Bas. Mais il a rapidement contracté une lésion musculaire lors du match amical face à De Treffers, équipe de D3 néerlandaise (2-1). L’ancien joueur de Liverpool était sorti après seulement dix minutes de jeu. Depuis, son nom apparaît très souvent sur le communiqué médical hebdomadaire envoyé par son club.

Le 25 août, l’OL avait toutefois précisé qu’il débutait sa reprise avec les préparateurs physiques et qu’il devrait être opérationnel après la trêve de septembre. Une bonne nouvelle puisque son équipe était dans le dur (0 victoire, 1 nul et 3 défaites lors des 4 premières journées). Mais Lovren a de nouveau été blessé suite à un choc au bassin lors de l’entraînement du 14 septembre. Il était donc absent face au HAC et Brest. Un nul et un match perdu par Lyon, qui n’a que 2 points après 6 journées. Cette équipe a également encaissé 11 buts depuis le début de la saison 2023-24. Seuls Clermont, Lens et Lorient font pire.

Un leader sur et en dehors du terrain

Mais Lyon a bien l’une des pires défenses du championnat, en plus d’avoir la pire attaque (3 buts marqués). Outre Anthony Lopes, absent quelques rencontres en début de saison, la perte de Dejan Lovren a été un coup dur pour Lyon, qui a aussi vendu Lukeba. Duje Caleta-Car vient d’arriver et tente de faire de son mieux aux côtés d’un Sinaly Diomandé, encore tendre. Clinton Mata a plutôt bien dépanné dans l’axe quand c’était nécessaire. Mais il manque un vrai patron à cet effectif. Outre ce qu’il peut apporter sur le terrain en terme d’impact et d’agressivité, c’est un joueur qui rassure et qui pousse ses coéquipiers. Son absence se fait sentir.

Mais elle ne réglera pas tous les problèmes. L’an dernier, Lyon avait su s’imposer sans lui (3 victoires, 1 défaite). Cette saison, c’est tout l’inverse donc avec aucune victoire en six rencontres. Laurent Blanc aurait aimé l’avoir avec lui. Et on peut penser que le Croate aurait aimé être là pour l’aider à remettre Lyon sur de bons rails. Il est d’ailleurs l’un des rares joueurs à l’avoir salué publiquement après son départ. «Merci Laurent Blanc. C’était un honneur pour moi. Vous êtes une des raisons de mon retour à Lyon. Merci pour tout.» C’est à présent pour Fabio Grosso que le joueur sous contrat jusqu’en 2025 va tenter de donner son maximum une fois qu’il sera remis sur pied.

Son retour est attendu

Les deux hommes ne se sont pas croisés entre Rhône et Saône lorsque l’Italien était encore joueur (il a joué à l’OL entre 2007-09, ndlr). Lovren était arrivé un an après son départ (premier passage entre 2010 et 2013, ndlr). De retour dans un club qu’ils affectionnent tous les deux, l’entraîneur et le défenseur vont tenter de relancer la machine. Mais Lovren manquait encore à l’appel hier à l’entraînement. De quoi inquiéter. Son dernier match officiel remonte à plus de 4 mois. Il faudra être prudent avec lui lors de sa reprise pour éviter une rechute, lui qui est déjà absent depuis 100 jours selon le site spécialisé transfermarkt.

Le Croate, que l’on a vu récemment dans une publicité pour un célèbre soda aux côtés de Mohamed Salah en Egypte, doit avoir des fourmis dans les jambes. C’est même une certitude. Il avait fait part de sa frustration lors du match contre Montpellier au Groupama Stadium. Les supporters du groupe Lyon 1950 avaient déployé une banderole pour soutenir les joueurs blessés (Mata, Lopes et Lovren), à laquelle il avait répondu. «Je ne sais pas quoi dire à part merci pour votre soutien. Je suis plus frustré que vous les fans, certaines choses ne sont pas pour le moment comme elles devraient être. Tellement de choses que je voudrais dire, mais il vaut mieux se taire pour le moment.» Une attitude sage de la part du roc défensif qui sait que la meilleure réponse est à donner sur le terrain.