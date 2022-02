Guerre en Ukraine : la FFF n'est pas contre l'exclusion de la Russie de la CDM 2022

Dans un entretien accordé au Parisien, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graet a affirmé qu'il penchait «pour une exclusion de la Russie du prochain Mondial», prévu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, et ce après l'invasion de l'armée russe en Ukraine.

«C’est mon premier élan. Habituellement, j’estime que le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions. Mais là, cela va beaucoup trop loin. Et le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre. Je ne m’opposerai certainement pas à une exclusion de la Russie», a-t-il poursuivi dans les colonnes du quotidien.