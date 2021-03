OM : pourquoi Frank McCourt a choisi de conserver Jacques-Henri Eyraud

Le vendredi 26 février dernier, après de longues semaines de c, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, décidait de changer de président en remplaçant Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria. Un énorme soulagement pour des supporters phocéens ulcérés par JHE. Cependant, McCourt précisait en fin de communiqué que son ancien président restait quand même dans le giron phocéen.

« Suite à la nomination de Longoria au poste de président du directoire et de président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a quitté ses responsabilités actuelles et rejoindra le conseil de surveillance de l'OM. » Une dernière phrase qui avait fait tiquer sur le Vieux port, obligeant l’Américain à préciser dans les médias que JHE restait bien lié à l’OM, mais qu’il n’aurait aucun pouvoir sur le fonctionnement quotidien du club.

McCourt apprécie toujours Eyraud

« J'ai pris la décision de le mettre au conseil de surveillance, c'est une bonne décision. Ce conseil de surveillance n'a pas de responsabilité opérationnelle. Ce sera Pablo. Il est président. Les aspects du quotidien c'est Pablo et le comité d'administration. Oui, c'est possible qu'il représente l'OM, mais il ne travaillera pas sur l'aspect opérationnel », avait-il déclaré sur RMC Sport. Mais pourquoi McCourt a-t-il décidé de conserver Eyraud malgré la fronde ?

L’Equipe nous apprend que l’homme d’affaires, qui n’a pas trop voulu évoquer ce sujet, garde son ancien bras droit en haute estime. Les deux hommes continuent d’ailleurs d’échanger fréquemment. De plus, le Bostonien estime que JHE, décrit comme « passionné par les instances, la négociation des droits TV, la lutte contre le streaming illégal et les réformes structurelles », a fait du bon travail avec les instances et qu’il mérite donc de rester dans cet élément. Mais ça, l’Américain s’était bien gardé de le préciser au microcosme marseillais quand il a débarqué en France pour ramener la paix à l’OM.