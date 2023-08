Newcastle - Liverpool : les compositions sont là

La troisième journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un choc entre Newcastle et Liverpool. A domicile, les Magpies s’articulent dans un 4-3-3 avec Nick Pope dans les cages derrière Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman et Dan Burn. Bruno Guimaraes est placé comme sentinelle avec Sandro Tonali et Joelinton à ses côtés. Seul en pointe, Alexander Isak est soutenu par Anthony Gordon et Miguel Almiron.

La suite après cette publicité

De son côté, le Liverpool FC s’organise dans un 4-3-3 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Alexis Mac Allister, Wataru Endo et Dominik Szoboszlai se retrouvent dans l’entrejeu. Mohamed Salah et Luis Diaz accompagnent Cody Gakpo en attaque.

Les compositions

Newcastle : Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Tonali, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon

La suite après cette publicité

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Endo, Szoboszlai - Salah, Gakpo, Diaz