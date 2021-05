Liga : le Celta Vigo écrase Villarreal dans un match complètement dingue

Avant le choc de ce dimanche de Liga entre la Real Sociedad et le Real Madrid, Villarreal, 6ème avant le coup d’envoi, accueillait le Celta Vigo, 10ème. 8 points d’écart entre les deux formations qui pouvaient toutes les deux rêvaient d’Europe pour la saison prochaine. Mais pour ça il fallait remporter le match. La première période était d’ailleurs très agitée. Santi Mina ouvrait le score pour le Celta à la 19e minute de jeu (1-0) avant que Moi Gomez n’égalise (25e, 1-1). 10 minutes plus tard, Santi Mina s’offrait un doublé sur penalty (34e, 1-2) et Brais Méndez inscrivait le but du 1-3 juste avant la pause sur le second penalty obtenu par le Celta en l’espace de quelques minutes (45e).

La suite après cette publicité

À la pause, Geronimo Rulli et Mario Gaspar, remplaçants, étaient tous les deux expulsés. En seconde période, Augusto Solari validait définitivement la victoire du Celta avec ce but à la 57ème minute de jeu (1-4). En fin de match, Gerard Moreno transformait un penalty obtenu par Villarreal et réduisait l’écart (2-4) avant que Facundo Ferreyra ne soit exclu à son tour. Troisième carton rouge du match, premier pour un joueur présent sur le terrain. Victoire 4-2 du Celta face à Villarreal. Mauvaise opération pour les hommes d’Unai Emery qui loupent l’occasion de prendre de l’avance dans la course à l’Europe. Super coup pour le Celta en revanche qui grimpe à la 8ème place du classement.

Le classement de la Liga à retrouver ici