Valentin Carboni quitte l’OM et retourne à l’Inter Milan

L’aventure aura été courte pour Valentin Carboni à l’Inter Milan. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain est considéré comme un grand espoir du football argentin et avait choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt après avoir rayonné sous les couleurs de Monza lors de la saison dernière (2 buts, 4 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues). Mais après seulement quatre matches disputés avec l’OM, sa saison a très vite été stoppée.

En effet, Valentin Carboni s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la trêve internationale avec l’Albiceleste, en novembre dernier. «Blessé lors d’un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés», indiquait l’OM dans un communiqué.

Valentin Carboni va se soigner à Milan

Et alors qu’il était encore en pleine convalescence, l’Inter Milan vient d’annoncer avoir cassé son prêt. «Le milieu de terrain argentin quitte l’Olympique de Marseille. Après discussions entre les dirigeants de l’Inter Milan, l’OM et le joueur, la résiliation anticipée du prêt de Valentin Carboni a été actée d’un commun accord», indique l’OM et les Nerazzurri dans un court communiqué. L’Inter Milan va donc pouvoir contrôler sa rééducation et garder un œil sur son évolution.

«J’espère qu’il pourra revenir plus fort après sa blessure, c’est un mec très fort, il a été opéré aujourd’hui et j’espère qu’il reviendra au plus vite. Je lui souhaite de se remettre rapidement avec nous ou un autre club», assurait déjà Roberto De Zerbi en conférence de presse. D’après les premières informations venues d’Italie, l’Argentin de 19 ans va récupérer de sa blessure au genou en Italie, avec l’objectif d’être sur pied pour la Coupe du Monde des clubs.