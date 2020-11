Ligue des Champions : les clubs français mis à l'amende !

Cette édition de la Ligue des Champions ne sourit pas vraiment aux clubs français. Déjà sur le terrain où ils ont enregistré une seule victoire sur les 9 matchs disputés depuis le début. Mais aussi en dehors, alors que l'UEFA n'hésite pas à les sanctionner de diverses amendes. Ainsi, le Stade Rennais va devoir s'acquitter d'une amende de 32 000€, dont 10 000€ pour ne pas avoir respecté la distanciation sociale dans le stade.

Mais l'OM et le PSG sont aussi concernés, et pour la même raison. Jugés responsables d'un coup d'envoi tardif lors de leur match contre Manchester City et Basaksehir, les deux clubs ont respectivement écopé d'amende de 15 000 et 30 000 euros. Les deux coachs ont aussi été réprimandés : un avertissement pour André Villas-Boas, et un match européen de suspension avec sursis pour Thomas Tuchel.