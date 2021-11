L'Argentine bombe le torse face au PSG et Leonardo

La suite après cette publicité

C'est le dossier chaud du moment, ou du moins celui qui inquiète le plus les dirigeants parisiens. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », explique ainsi Leonardo dans des propos rapportés par Le Parisien, alors que le journal dévoile que le PSG a même saisi l'institution qui régit le football mondial. En vain.

Le club de la capitale n'a d'autre option que de voir ses deux internationaux argentins, Leo Messi et Leandro Paredes, filer direction l'Amérique du Sud, alors que l'Albiceleste défiera l'Uruguay et le Brésil dans les jours à venir. Une situation difficile à gérer, surtout concernant La Pulga, puisque le natif de Rosario est touché au genou, mais compte bel et bien se donner à fond sous la tunique de son pays.

La presse argentine tacle Leonardo

Et en Argentine, qu'est-ce qu'ils en pensent alors ? Et bien la tendance, elle est plutôt à la fierté, et on n'hésite pas à tacler le PSG. « Leonardo défend une idée : il est responsable de l'effectif le plus construit à coup de billets de la planète, et il se plaint que nous les Argentins ayons la possibilité de plus profiter de Messi que les Parisiens. Il s'est déjà plaint deux fois cette semaine. Leonardo cherche des raisons pour justifier le fait que sa super-équipe n'écrase pas encore tout. Mais il sait que pour les patrons qataris du PSG, c'est bénéfique que Messi brille en club comme en sélection en vue du prochain Mondial », écrit par exemple Olé, principal journal sportif du pays.

« La tension grandit et les dérives peuvent être très dangereuses. [...] Les court-circuits existent également en interne, parce que pendant que Leonardo affichait une position très dure, Mauricio Pochettino avait déjà fait savoir que Messi rejoindrait sa sélection », raconte de son côté La Nacion. Le journal généraliste argentin voit même une sorte de clash entre le joueur et le club en titrant « Le PSG contre Lionel Messi ». Toujours est-il qu'il faut aussi signaler que les Argentins s'inquiètent beaucoup de l'état de forme de celui qui est sans aucun doute leur meilleur joueur...