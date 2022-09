Le PSG (F) confirme contre Häcken et accède à la phase de groupes de la Ligue des champions

On prend les mêmes et on recommence. Comme au match aller, il y a une semaine, au stade Jean Bouin, Lieke Martens (53e) et Kadidiatou Diani (60e) ont permis au Paris Saint-Germain de dompter les Suédoises du BK Häcken (2-0). Et grâce à leur nouveau succès (4-1 en cumulé), sur la pelouse de la Bravida Arena de Göteborg, les Parisiennes accèdent à la phase de poules de la Ligue des champions.

Les joueuses de Gérard Precheur rejoignent l'Olympique Lyonnais, tenant du titre. Effectué le lundi 3 octobre, à Nyon (Suisse), le tirage répartira les 16 équipes qualifiées en quatre groupes de quatre.