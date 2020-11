OL : Tino Kadewere raconte ses deux buts

La suite après cette publicité

Dimanche soir, Tino Kadewere a enfilé son costume de héros. Entré en jeu, l'attaquant a signé un doublé et offert la victoire aux siens (2-1). Après la rencontre, l'attaquant s'est présenté en conférence de presse, forcément avec un grand sourire. Il a raconté ses deux buts.

«Sur le premier, on a marqué sur un coup franc. On avait travaillé ça à l'entraînement. On est content, ça a très bien marché. Sur le deuxième, je voulais faire quelque chose pour gagner. J'ai fait tout ce que je pouvais. C'est un but qui est bien pour moi et pour tout le monde. Il a tout changé. On a, ensuite, bien travaillé jusqu'à la fin du match».