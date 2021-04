AS Roma : le retour de Pastore amuse tout le monde sauf son club

La suite après cette publicité

On avait presque oublié qu'il jouait au football. Pourtant, Javier Pastore a pris part à une rencontre professionnelle ce dimanche après-midi. En effet, la Roma accueillait dans son antre Bologne (victoire 1-0 de la Louve) et l'Argentin est entré en jeu. El Flaco a donc remplacé Borja Mayoral en toute fin de rencontre (84e), mais cela a suffit pour être un évènement copieusement commenté dans la Botte.

« Ce jour est venu, merci à tous », a-t-il posté, soulagé visiblement, sur Instagram après la partie. Car cela faisait dix mois que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'avait plus foulé la pelouse avec le maillot des Romanisti. Opéré de la hanche l'été dernier, il avait eu beaucoup de mal à revenir, il s'était d'ailleurs fait tancer par son propriétaire, James Pallotta, qui expliquait l'erreur qu'il avait faite de le recruter.

Les fans de l'AS Roma s'en amusent

Les réseaux sociaux se sont amusés de son retour. Petit florilège: « Pastore décisif... qui coûte 5 millions d'euros par minute, mais il a obtenu une touche », « la semaine dernière, c'était Pâques. Aujourd'hui, Pastore est de retour pour jouer. Coïncidence ? », « je me rends compte que Pastore a un contrat avec la Roma qui se termine en 2023 », ce dernier tweet montrant un homme dans un meme s'aspergeant d'essence.

Vous l'aurez compris, l'heure était à l'amusement du côté de la capitale italienne ce dimanche après-midi. On rigole moins dans le club. Depuis son arrivée à l’été 2018, il s’est déjà blessé huit fois, pour 421 jours d’absence. Il n'a d'ailleurs joué que 33 matches avec la Louve, pour 1.591 minutes, environ 17 matches et demi au complet. Cela fait beaucoup pour un élément acheté 25 M€ et donc le salaire culmine à 375 000 euros par mois. L'AS Roma n'a pas fini de galérer avec lui.