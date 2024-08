Manchester City : Oscar Bobb s’est cassé la jambe

Gros coup dur pour Manchester City. Oscar Bobb, ailier norvégien de 21 ans, s’est cassé la jambe à l’entraînement, ce mercredi, comme le rapporte [The Athletic](https://www.nytimes.com/athletic/5701203/2024/08/14/man-city-oscar-bobb-injury-leg/). Il était prévu qu’il soit titulaire pour le choc face à Chelsea, à Stamford Bridge, pour la première journée de Premier League, ce dimanche. Les quadruples champions d’Angleterre espèrent qu’il sera remis avant la fin de l’année civile.

Arrivé à l’académie de City en 2019, en provenance de Valerenga, Bobb a effectué ses débuts en championnat en septembre dernier. Depuis, Pep Guardiola l’a gardé en équipe première. Le 13 janvier, il donne la victoire à City sur la pelouse de Newcastle à la 91ᵉ minute (2-3). Cet été, il a disputé les cinq rencontres amicales de pré-saison et avait marqué contre le Celtic Glasgow et Chelsea. L’international norvégien (8 sélections) était également titulaire lors du Community Shield, le 11 août dernier, et a délivré une passe décisive à Bernardo Silva pour l’égalisation à la 89ᵉ minute contre Manchester United. City finira par s’imposer aux tirs aux buts (1-1 ; 7-6 après t.a.b).