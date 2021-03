Marcos Llorente, le Monsieur Plus de l'Atlético

Le 20 juin 2019, l'Atlético de Madrid annonçait fièrement l'arrivée de Marcos Llorente, acheté 40 millions d'euros. Barré par la concurrence au Real Madrid, où Zinedine Zidane lui a finalement peu donné sa chance, le milieu de terrain espagnol n'a pas hésité à dire oui aux Colchoneros. Recruté pour compenser le départ de Rodri à Manchester City, le natif de Madrid voulait évoluer régulièrement au plus haut niveau. Durant sa première saison, il a dû faire preuve de patience, lui qui a dû assimiler les principes de jeu de l'exigeant Diego Simeone. Apparu à 36 reprises toutes compétitions confondues, il a été titularisé à 18 reprises. Le temps pour lui d'inscrire 5 buts et de délivrer 4 assists.

Pour sa deuxième année, il voulait devenir un titulaire à part entière. Un cap que le footballeur sous contrat jusqu'en 2024 a franchi haut la main. En effet, après avoir alterné entre titularisations et entrées en jeu lors des premières journées, il a ensuite intégré le onze de départ pour ne plus en sortir quasiment depuis le 21 octobre (32 apparitions 28 en tant que titulaire). Pièce maîtresse dans l'entrejeu madrilène et véritable couteau suisse puisqu'il peut jouer au milieu comme occuper un rôle plus offensif, le polyvalent Marcos Llorente réalise une sacrée montée en puissance. Il est même indispensable pour les pensionnaires du Wanda Metropolitano, lancés dans la course au titre en Liga (1er, 62 points).

L'Atlético se frotte les mains

Hier, il a encore été précieux pour les siens, marquant notamment le but égalisateur (45e+2, 1-1) face à l'Athletic Bilbao (victoire 2-1). De nouveau élu homme du match, quelques jours après l'avoir été lors du derby de Madrid face au Real Madrid, il a inscrit son dixième but de la saison toutes compétitions confondues. Une barre symbolique pour l'Espagnol qui a confié : «en début de saison, je me suis fixé un objectif de 10 buts et je les ai déjà atteint». Il pourrait même aller au-delà, lui qui a donc inscrit 1 but en Ligue des Champions et 9 en Liga. A cela, il faut ajouter qu'il est un redoutable passeur. Il en est à 9 assists cette saison 2020-21, dont 8 en Liga. Il est co-meilleur passeur du championnat avec Iago Aspas. De quoi donner le sourire à l'Atlético et à Diego Simeone.

Questionné à son sujet hier, El Cholo a été dithyrambique. «Marcos montre depuis une année qu'avec la volonté on peut faire des choses. Il est arrivé au club, n'entrait pas dans l'équipe et n'était pas sur le banc. Il a continué à s'entraîner, il avait cette volonté d'avancer et il a réussi. Il est dans un moment extraordinaire. C'est un footballeur très important pour l'Atlético de Madrid et sûrement pour l'équipe nationale espagnole». De quoi donner donc des regrets au Real Madrid, auquel il aurait fait du bien dans un milieu vieillissant. A présent il fait le bonheur du voisin, l'Atlético de Madrid où son contrat prend fin en 2024. Toutefois, quelques écuries, dont le PSG, ont déjà un oeil sur lui. L'avenir s'annonce donc radieux pour le revanchard Marcos Llorente (26 ans).