Nouveau scandale à l’Ajax Amsterdam

L’Ajax Amsterdam se souviendra longtemps de cette saison 2023/2024. Après avoir côtoyé les bas-fonds du classement d’Eredivisie, le club hollandais a fait face à une réorganisation en interne. Mais si les résultats sont revenus, les Lanciers continuent de défrayer la chronique. Après le départ annoncé du coach John van’t Schip à la fin de la saison, l’Ajax vient d’officialiser le renvoi de son nouveau directeur général Alex Kroes, qui était entré en fonction le 15 mars dernier.

« Le conseil de surveillance de l’AFC Ajax NV a décidé de suspendre Alex Kroes, CEO et président du conseil d’administration, avec effet immédiat et a l’intention de mettre un terme définitif à la collaboration. (…) Cette décision a été prise après que le conseil de surveillance a appris que M. Kroes avait acheté plus de 17 000 actions de l’Ajax une semaine avant l’annonce de sa nomination prévue le 2 août 2023. Le conseil de surveillance a demandé un avis juridique externe, qui indique que M. Kroes s’est probablement livré à un délit d’initié. Le délit d’initié est une infraction pénale. (…) Ses collègues du conseil d’administration reprendront les fonctions et les responsabilités d’Alex Kroes. En outre, Michael van Praag (président du conseil de surveillance) assistera temporairement le conseil d’administration en tant que commissaire délégué », indique le communiqué du club batave.