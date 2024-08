Wolverhampton : accord total pour Carlos Forbs

Pisté notamment par l’Olympique Lyonnais pour renforcer son attaque en cas de départ d’Ernest Nuamah, le jeune ailier de l’Ajax Carlos Forbs était également dans le viseur de Wolverhampton. Le club anglais était clairement en avance dans ce dossier et cela s’est concrétisé ces dernières heures. Selon les informations de The Athletic, les Wolves sont tombés d’accord avec l’Ajax pour un transfert d’environ 15 millions d’euros.

L’ailier portugais arrive pour passer sa visite médicale et signer son futur contrat. Selon le média anglais, on se dirige vers un prêt avec option d’achat. L’attaquant de 20 ans a passé huit ans du côté de Manchester City et va donc redécouvrir la Premier League. L’Ajax a quelques heures pour trouver son remplaçant en tant qu’ailier.