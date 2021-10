Algérie - Niger : les compositions officielles

Au Stade Mustapha Tchaker, l'Algérie accueille le Niger, ce vendredi à 21 heures, pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Champions d'Afrique en titre, les Fennecs espèrent renouer avec la victoire après avoir concédé un nul au Burkina Faso lors du dernier match (1-1), avec qui ils partagent d’ailleurs la première place du groupe A avec 4 points. Favoris et forts de 29 matches consécutifs sans connaître la défaite, les hommes de Djamel Belmadi devront malgré tout assurer l'essentiel face aux Nigériens. Troisième avec 3 points, le Mena reste sur une victoire à Djibouti (4-2) après avoir perdu contre le Burkina Faso (0-2) en ouverture de ces éliminatoires Zone Afrique.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, le sélectionneur algérien, au cœur de la polémique Andy Delort ces derniers jours, peut cependant compter sur le retour de ses cadres (Mandi, Mahrez, Bennacer, Feghouli, Slimani) et aligne ainsi un 4-2-3-1. Devant M’Bolhi, titulaire dans les buts, Atal, Mandi, Bedrane et Fares composent le quatuor défensif. Au milieu, Bennacer et Zerrouki forment le double pivot, juste derrière un trio offensif Benrahma-Feghouli-Mahrez chargé d'alimenter Bounedjah, présent à la pointe de l'attaque. En face, Jean-Michel Cavalli, habitué au 3-5-2, refait confiance à son 4-3-3 aligné contre Djibouti. Dans les cages Daouda est protégé par une ligne de quatre défenseurs : Lybohy, Diabate, Garba et Salamoun. Dans l'entrejeu, Soumana, Oumarou et Mohamed sont associés, juste derrière un trio d'attaque formé par Wonkoye, Sosah et Adebayor Adje.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Algérie : Rais M’Bolhi – Youcef Atal, Aissa Mandi, Abdelkader Bedrane, Mohamed Fares – Isamel Bennacer, Ramiz Zerrouki – Said Benrahma, Sofiane Feghouli, Riyad Mahrez – Baghdad Bounedjah

Niger : Kassaly Daouda – Herve Lybohy, Ousmane Diabate, Nasser Garba, Mahamadou Salamoun – Ali Mohamed, Madjid Soumana, Youssef Oumarou – Amadou Wonkoye, Daniel Sosah, Adebayor Adje

Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté