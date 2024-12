Pourquoi il faut sérieusement s’inquiéter pour le FC Barcelone

Une victoire en six rencontres de Liga. C’est le terrible bilan du FC Barcelone ces dernières semaines. Après un début de saison canon qui laissait penser que la formation d’Hansi Flick allait rouler sur le championnat espagnol, le retour sur terre a été difficile et l’Atlético de Madrid comme le Real Madrid en ont profité pour rattraper les Catalans. Et force est de constater qu’il y a plusieurs signes inquiétants qui n’invitent pas forcément à l’optimisme pour la suite des évènements, surtout que le Barça va défier un Atlético qui arrive en feu le week-end prochain.

D’abord, il y a une composante physique évidente. Les joueurs d’Hansi Flick sont essorés et fatigués, et ça se ressent lorsqu’il faut faire le pressing à la récupération du ballon. Moins frais, les Barcelonais sont donc moins fiables défensivement, et ça se sent aussi en attaque, avec une équipe qui a moins de lucidité et de clarté pour mettre en place son jeu. Le Barça a perdu sa spontanéité et son imprévisibilité qui faisait de lui une équipe redoutablement difficile à neutraliser lors des premières semaines de compétition, et n’est pas aidé par des individualités qui, pour diverses raisons, ont aussi levé le pied. C’est le cas de Dani Olmo par exemple, qui connaît une petite période de creux après des débuts tonitruants ou de Robert Lewandowski, qui, malgré des statistiques impressionnantes, est dans le dur lorsqu’il s’agit de participer au jeu et rate aussi bon nombre d’occasions.

Lamine Yamal-dépendance ?

Si la blessure de Lamine Yamal inquiète autant, c’est parce qu’il semble clairement y avoir une dépendance aux exploits du jeune Catalan. Il semble souvent, lorsque son équipe est en difficulté, être le seul joueur capable de sortir la tête de l’eau et de faire des différences. Même un Raphinha, pourtant brillant cette saison, peut avoir tendance à se liquéfier lorsque le Barça traverse un temps faible dans un match. Et justement, ça semble aussi coincer sur le plan mental, notamment lorsque l’adversaire prend les devants. Le Barça n’a pas réussi à gagner de match où il a été d’abord mené au score depuis le mois d’août ! Signe que l’équipe d’Hansi Flick peine à réagir et à trouver des solutions en cours de match, même contre des rivaux bien inférieurs comme Las Palmas ou Leganés.

Forcément, le tacticien allemand est aussi au cœur du problème. Il n’innove pas vraiment et a effectivement du mal à lire les rencontres, étant souvent battu par le coach adverse de ce côté-là. Les changements qu’il opère en cours de match s’avèrent rarement efficaces et redonnent rarement un nouvel élan à son équipe. Ce fameux piège du hors-jeu qui s’était avéré si efficace lors des premiers mois de compétition a vite été déjoué par les coachs adverses, qui ont travaillé et qui ont su s’adapter. Une arme défensive en moins pour un Barça qui a toujours autant de mal sur les transitions rapides des adversaires.

Un effectif limité

Il faut aussi signaler, à la décharge d’Hansi Flick, qu’il a un effectif assez léger quantitativement et qualitativement. Les contraintes financières connues de tous auxquelles doit faire face le Barça ont empêché la direction sportive de construire un effectif complet, et lorsque les titulaires sont absents, ont besoin de repos ou sont remplacés en cours de match, le niveau de l’équipe chute drastiquement. L’écart de niveau entre les joueurs habituels et les solutions de rechange est trop important et sur une saison aussi intense et chargée, ça influe forcément. A contrario, une équipe comme l’Atlético de Madrid cartonne en bonne partie car Diego Simeone peut compter sur un banc de touche très fourni.

Une équipe à bout de souffle alors que l’équateur de la saison n’a même pas été franchi, et qui n’invite pas à l’optimisme pour la suite. Dans la presse catalane, les analyses sont d’ailleurs assez grises, et témoignent d’un dépit général qui a vite fait oublier les bonnes sensations du début de saison. Tout n’est pas à jeter bien sûr - le Barça sort par exemple d’une grosse victoire à Dortmund en Ligue des Champions - mais la crise s’est bien installée et le résultat de ce match décisif face à l’Atlético, qui risque de se jouer sans Lamine Yamal, pourrait soit relancer l’équipe, soit la plonger dans une dynamique très compliquée. On rappelle également que le club ne devrait pas avoir la possibilité de se renforcer en janvier, et qu’il faut d’ailleurs toujours régler la question de l’enregistrement de Dani Olmo avant la fin du mois. L’horizon est nuageux à Barcelone.