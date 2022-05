Lille : José Fonte prolonge d'une saison

Voilà une bonne nouvelle pour le LOSC. Après avoir annoncé le départ de son buteur, Burak Yilmaz (36 ans), plus tôt dans la journée, les Dogues viennent d'annoncer la prolongation de leur défenseur central : José Fonte. Alors qu'il a disputé l'intégralité des matches de son équipe, le capitaine de 36 ans rempile d'une saison.

«Un an de plus pour José Fonte ! Le capitaine des Dogues et le LOSC sont heureux d’annoncer aujourd’hui la prolongation de leur contrat conjoint pour une saison supplémentaire. Le défenseur international portugais sera donc sur la ligne de départ de l’exercice 2022-2023, pour sa cinquième saison sous le maillot lillois», précise le club nordiste.

