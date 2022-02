L'effroyable stat défensive des Girondins de Bordeaux

Voilà une statistique qui a de quoi donner des sueurs froides aux supporters des Girondins de Bordeaux. La formation entraînée par Vladimir Petkovic, qui est plus que jamais sur le départ, est en effet actuellement la pire défense des cinq grands championnats européens. Après la claque subie sur le terrain de Reims (0-5) ce dimanche, pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1, le club au Scapulaire affiche ùaintenant 58 buts encaissés au compteur. Ce qui équivaut à une moyenne de 2,5 pions encaissés par match.

Les pensionnaires du Matmut Atlantique font tout simplement pire que Norwich en Angleterre (45 buts en 22 rencontres), Greuther Fürth en Allemagne (56 buts en 21 matchs), Levante en Espagne (46 buts en 22 matchs) et la Salernitana de Franck Ribéry en Italie et ses 53 pions concédés en 22 journées. En plus de vraisemblablement coûter la place de Vladimir Petkovic sur le banc de Bordeaux, cette terrible stat place le FCGB à la 19ème et avant-dernière place en Ligue 1.