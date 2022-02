Bordeaux : Vladimir Petkovic bientôt viré ?

Et si la claque reçue contre Reims était celle de trop ? Lourdement battu par le Stade de Reims, ce dimanche après-midi (0-5), les Girondins de Bordeaux s'enfoncent dans la zone de relégation et restent à la 19ème place de la Ligue 1. Vladimir Petkovic, l'entraîneur bordelais, est proche de quitter le club un peu plus de six mois après son arrivée. Selon L'Équipe, le technicien suisse ne serait plus entendu par son groupe, y compris par les nouveaux joueurs. De plus, la direction aurait été surprise par cette déroute après le mercato hivernal réalisé. Le quotidien explique que le technicien bosnien de 58 ans ne devrait tout simplement plus être en poste pour le déplacement à Lens, dimanche 13 février prochain (17h05), malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024 du côté du Matmut Atlantique.

L'ex-sélectionneur de la Suisse pourrait donc ne plus être sur le banc des Girondins, dimanche prochain à l'occasion du déplacement sur la pelouse du RC Lens. «D'habitude, le groupe sait réagir, mais aujourd'hui, on a perdu beaucoup de duels et on n'a pas réussi à avoir la bonne réaction. On a eu trop peur, on a trop respecté l'adversaire, on n'a pas assez cru en notre capacité à jouer (...) Je ne pensais pas qu'on était si mal mentalement. On a vraiment subi pendant 90 minutes. Il y avait beaucoup d'attentes, mais même avec les recrues, il y a eu beaucoup d'insécurité. On peut pleurer jusqu'au prochain match, mais ça ne sert à rien, il faut travailler pour relever la tête et sortir du gouffre», a-t-il tenté de justifier après la rencontre, en conférence de presse.