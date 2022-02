Ligue 1 : Reims humilie Bordeaux, Clermont surprend Nice, Strasbourg se rapproche du podium

Alors que Lorient s'est relancé dans la course au maintien en battant le RC Lens plus tôt dans la journée (2-0), la 23ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche. Pour retrouver sa place de dauphin du Paris Saint-Germain, Nice devait se défaire d'un Clermont Foot encore à la lutte pour s'éloigner de la zone rouge. Cependant, les Aiglons ont eu beaucoup de mal à s'imposer en début de rencontre et c'est même Bayo qui a eu la meilleure occasion de la première période, mais le guinéen a manqué le cadre (45e).

Après la pause, les Clermontois poussaient encore pour surprendre l'OGC Nice. Sauvés par le poteau droit sur une belle reprise d'Allevinah (71e), les Azuréens ont ensuite concédé l'ouverture du score sur une belle reprise de Rashani (1-0, 77e). Un triste résultat pour les Niçois, qui manquent l'occasion de retrouver leur deuxième place avant un déplacement périlleux chez l'Olympique Lyonnais. De son côté, Clermont reste à la 15e place mais s'éloigne de la relégation. Reims avait également l'occasion de s'éloigner des dernières places, ce dimanche. Mais là aussi, le verrou a mis du temps à sauter contre les Girondins de Bordeaux, avant que l'arbitre ne siffle un penalty pour les Rémois plus que litigieux sur Ekitike, qui semblait même surpris de la décision.

Strasbourg reste au pied du podium

Le jeune buteur de 19 ans s'est fait justice lui-même et a ouvert le score, après avoir buté sur Poussin dans un premier temps (1-0, 40e). Après la pause, Munetsi était à la réception d'un corner et pouvait fusiller les filets de Poussin, avec l'aide de la transversale (2-0, 46e). En fin de rencontre, Matusiwa, Faes et Munetsi, qui s'est offert un doublé, ont cloué les Girondins sur place (5-0, 59e, 63e, 76e) et ont permis définitivement au SDR de remonter à la 14e place avant d'aller à Nantes.

Au plus mal après cette déroute, Bordeaux reste 19e avant d'affronter Lens. Également concerné par le maintien, Metz avait l'occasion de sortir de la zone rouge en s'imposant à Troyes, mais au terme d'un match plus que laborieux, les deux équipes n'ont pas réussi à faire la différence et se contentent d'un 0-0, synonyme de point précieux pour le maintien. Metz (18e) ira à Marseille lors de la prochaine journée, Troyes (16e) ira à Brest. Enfin, dans la dernière rencontre de la journée, Strasbourg a réalisé la belle opération de cette 23ème journée et s'est imposé contre Nantes, au terme d'un match pourtant équilibré. Lienard a libéré les siens en fin de rencontre (1-0, 74e) et a permis au RCSA de grimper à la quatrième place, avant d'aller à Angers. Nantes, dixième, devra se relancer à domicile contre le Stade de Reims.

