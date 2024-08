L’OL dévoile son maillot Third 2024-25

Alors que l’OL est en pleine opération dégraissage et que le début de saison est loin de correspondre aux attentes initiales des supporters, le club rhodanien présente mardi sa toute nouvelle tunique Third pour la saison 2024-25.

Inspiré par les façades colorées du Vieux Lyon, ce nouveau maillot signé adidas célèbre l’architecture de ce quartier historique avec ses nuances douces de beige, rose et terra cotta. Cette tunique third, au design raffiné et authentique, permettra aux joueurs, joueuses et l’ensemble des supporters lyonnais d’arborer fièrement les couleurs du club rhodanien rapporte l’équipementier allemand via un communiqué. Ce maillot Third sera porté notamment lors des matches de Ligue Europa, compétition que Lyon va retrouver après plusieurs saisons d’absence.

